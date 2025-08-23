Juve, quale futuro per Vlahovic? Al Milan hanno un piano
Juve, quale futuro per Vlahovic? Al Milan hanno un piano

Stefania Palminteri
Torino
23 Agosto, 12:26
Massimiliano Allegri alla Juventus
Allegri continua a considerare il serbo la prima scelta per rinforzare l’attacco, ma le condizioni per portarlo via da Torino restano complicate

Il futuro di Dusan Vlahovic torna a infiammare il mercato e questa volta a rilanciare l’ipotesi è stato il giornalista Michele De Blasis sul suo account X. Un aggiornamento che ha subito acceso la discussione, perché chiama in causa direttamente il Milan e, soprattutto, le ultime mosse della Juventus.

Juventus, novità in vista su Vlahovic?

Nonostante le parole di Allegri su Gimenez – ha scritto De Blasis – la permanenza del messicano al Milan non è affatto scontata. Max e Igli Tare hanno in mente di tentare l’assalto a Vlahovic negli ultimi giorni di agosto”. Parole chiare, che aprono a uno scenario non semplice ma neppure da escludere. Il punto è che al momento non c’è ancora un’intesa piena tra i due, Allegri e Tare, sul da farsi. Il tecnico continua a considerare il serbo la prima scelta per rinforzare l’attacco, ma le condizioni per portarlo via da Torino restano complicate: cartellino alto, ingaggio pesante, e una Juventus che non ha fretta di liberarsene senza le giuste garanzie economiche. Eppure il mercato spesso si sblocca proprio alla fine. Lo sanno tutti, e non è la prima volta che un affare apparentemente chiuso o impossibile prende corpo negli ultimi giorni utili. Vlahovic resta un nome caldissimo, con il Milan che osserva Gimenez ma non chiude le porte a un colpo a sorpresa. Gli incastri decideranno il resto, e agosto, come sempre, promette fuochi d’artificio.

