Mercato Juve, nodo formula per Kolo Muani. E il PSG...

L’obiettivo principale di questi ultimi giorni di mercato è, senza dubbio, Randal Kolo Muani. La Juventus sta spingendo per riportarlo a Torino. I contatti tra i due club sono costanti: la cifra è sempre 55 milioni più 5 di bonus, ma al momento c’è un nodo sulla formula.

Si parla di un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, diventa obbligo; oppure un prestito con obbligo garantito. L’operazione va avanti e l’obiettivo è trovare una soluzione che possa soddisfare anche il Paris Saint-Germain. Manca poco al gong, la Vecchia Signora deve accelerare.