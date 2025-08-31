Mercato Juve, nodo formula per Kolo Muani. E il PSG...
Home > Calciomercato Juve

Mercato Juve, nodo formula per Kolo Muani. E il PSG…

Stefania Palminteri
roma
31 Agosto, 12:53
L'obiettivo prinicipale di questi ultimi giorni di mercato è Kolo Muani. La Juventus spinge per riportarlo a Torino

L’obiettivo principale di questi ultimi giorni di mercato è, senza dubbio, Randal Kolo Muani. La Juventus sta spingendo per riportarlo a Torino. I contatti tra i due club sono costanti: la cifra è sempre 55 milioni più 5 di bonus, ma al momento c’è un nodo sulla formula.

Si parla di un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, diventa obbligo; oppure un prestito con obbligo garantito. L’operazione va avanti e l’obiettivo è trovare una soluzione che possa soddisfare anche il Paris Saint-Germain. Manca poco al gong, la Vecchia Signora deve accelerare.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 31 Agosto, 11:42
Mercato Juve, novità su Nico Gonzalez? C’è l’Atletico ma non solo
La Juventus è molto attiva in questi ultimi giorni di mercato: in uscita c'è sempre Nico Gonzalez. Le novità
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 11:00
Calciomercato Juve, Fabrizio Romano fa il punto della situazione
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 10:59
Mercato Juve, occhi su un bomber del Lipsia. Ma c’è un ostacolo
Stefania Palminteri - 31 Agosto, 10:55
Ciao Juventus, voglio andare via: ecco di chi si tratta
Riccardo Focolari - 30 Agosto, 12:38
Vlahovic-Juventus, sorprese dietro l’angolo? Ecco perché
Riccardo Focolari - 30 Agosto, 12:16
News Juve / Fabrizio Romano dà aggiornamenti: “Zero totale!”
Stefania Palminteri - 30 Agosto, 11:09
Calciomercato Juventus, Balzarini dà una grossa notizia
x