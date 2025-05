Calciomercato Juve, prima decisione (pesantissima) di Conte

Il calciomercato della Juventus sta per decollare. Tutto dipenderà dalle decisioni di Antonio Conte: ecco la prima in arrivo

Antonio Conte sta per dire addio al Napoli. Nel suo futuro c’è la Juventus, per almeno tre anni.

Un progetto triennale capace di rimettere la Juventus al suo posto. In testa al campionato Italiano e al centro del palcoscenico Europeo. Fine delle chiacchiere e dei progetti senza senso. Si farà tutto con Antonio Conte che sta per tornare a casa, dopo aver vinto l’ennesimo Scudetto con una voracità impressionante.

La Juventus ricrea la BBC! Intanto Conte è pronto alle prime mosse di calciomercato

La scelta della Juventus – da quanto ci risulta – sarà anche quella di provare a dare ad Antonio Conte più potere decisionale possibile. Insieme a lui potrebbero tornare a casa anche Bonucci e Barzagli che insieme a Chiellini, andrebbero a riformare la BBC, ma in giacca e cravatta. Insomma, un indotto di Juventinità come non se ne vedeva da tempo. E poi? Il calciomercato. Ed è qui che Conte avrebbe già fatto capire le sue intenzioni.

Conte ha le idee molto chiare

Nello specifico, oggi vogliamo concentrarci su quella che sarebbe una mossa molto chiara da parte del tecnico che sarebbe pronto a confermare l’addio di Dusan Vlahovic. Contrariamente a quello che qualcuno ha detto e scritto, infatti, Conte può dare il suo ok senza problemi. In special modo a fronte di un colpo che possa sostituirlo alla grandissima. E in tal senso il nome individuato è senza dubbio quello di Osimhen. Tanto che con ADL, la Juve potrebbe trattare già nei prossimi giorni l’uscita di Conte dall’ombra del Vesuvio insieme al cartellino del talento Nigeriano. Dunque, occhi bene aperti. E non è finita qui. A quanto pare, infatti, i bianconeri starebbero lavorando su qualcosa di particolarmente grosso anche sul rifacimento della formazione nel suo complesso. Con Conte, potrebbe cambiare moltissimo. Se vi interessa, qui sotto vi lasciamo il link per leggere la notizia.

