La sconfitta casalinga nell’ultima giornata di campionato contro la Fiorentina, ha inevitabilmente compromesso la qualificazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League.

I bianconeri, attualmente al sesto posto in classifica, devono sperare ora in una serie di combinazioni nell’ultimo turno di Serie A, per agganciare il quarto posto che sembra ormai essere un’utopia.

Una qualificazione mancata, che peserà senz’altro che sulle scelte che verranno effettuate in sede di mercato. Con l’ingresso in Europa League, si parla di cifre minori incassate dal club bianconero e soprattutto minore appeal per grandi giocatori quali Bernardo Silva e Alisson.

Il commento di Gianni Balzarini

Sul punto è intervenuto anche Gianni Balzarini, che in un video postato su YouTube, ha commentato quali potranno essere ora gli sviluppi sul mercato estivo. Di seguito le sue parole:

“Il problema qual è? Che adesso la strada per Bernardo Silva si può complicare così come quella per Alisson. È normale, è gente di una certa età che vuole togliersi le proprie soddisfazioni. Bernardo Silva per la verità è giovane, potrebbe anche disputare un'Europa League per poi tornare in Champions l'anno successivo, ma non so se se la sente. Non so se se la sente e soprattutto non credo più che se la possa sentire.

E quanto ad Alisson, stiamo parlando di un potere di 34 anni che vuole togliersi probabilmente altri tipi di soddisfazione. Non sono mica tutti come Buffon che gradiscono andare in Serie B per provare un'esperienza nuova e si tagliano lo stipendio, ma di Buffon ce n'è uno solo, tanto è vero che portava il numero uno.

Detto questo, c'è un solo giocatore che sembra disposto a raggiungere la Juve in ogni caso e questo si chiama Randal Kolo Muani. Da quello che trapela lui accetterebbe di tornare alla Juve anche disputando una Europa League e perché no, magari provando a vincerla. Però lasciatemi dire che non mi sembra di parlare della Juventus”.