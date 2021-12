Mercato Juve / Nuovo pazzo affare: “La trattativa sta entrando nel vivo”

Nuova pazza idea di mercato per la Juve.

Una delle missioni principali di Cherubini e della dirigenza bianconera da qui ai prossimi mesi sarà quella di riuscire coniugare il mercato in entrata con le necessità di bilancio. La situazione è delicata, non possono essere commessi passi falsi da questo punto di vista. Di contro, comunque, le necessità tecniche sono evidenti: servono rinforzi e pure di un certo calibro. C'è dunque bisogno di idee e di soluzioni convenienti.

Praticamente impossibile che in questo momento la Juve possa sganciare tanti soldi per comprare giocatori a titolo definitivo. Con ogni probabilità quindi si tenterà di intavolare nuovi affari con formule simili a quelle utilizzate nelle ultime sessioni di mercato. Prestiti con pagamenti dilazionati negli anni, ma anche scambi. Una soluzione, quest'ultima, che la Juventus non disdegna affatto.