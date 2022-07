Mercato Juve, Zaniolo: c’è il sì! De Ligt sblocca 3 colpi e in attacco… | News

Da Zaniolo a De Ligt, passando anche per tanti altri nomi caldi: il mercato della Juve è in fermento e le notizie continuano a rincorrersi

redazionejuvenews

Già mesi fa, in tempi non sospetti, vi avevamo anticipato che questo sarebbe stato un mercato a dir poco effervescente per la Juve. Un'estate molto calda, piena di temi di calciomercato e di possibili sorprese per la Juventus. Detto, fatto. Il club bianconero si è già portato a casa due campioni di livello internazionale come Paul Pogba e Angel Di Maria, ma anche un giovane italiano di grandi prospettive come Andrea Cambiaso. Ma la Juve continua a lavorare sul mercato, con l'intenzione di mettere a segno altre operazioni molto importanti. La prima, in entrata, è quella che potrebbe presto portare a Torino un altro gioiello nostrano: Nicolò Zaniolo.

A quanto ne sappiamo, la Vecchia Signora avrebbe strappato il sì definitivo del giocatore, con il quale sarebbe stata già trovata una base di intesa su cifre e durata del contratto. Zaniolo, partito con la Roma per il Portogallo, sta vivendo queste ore da separato in casa. Lui vuole la Juventus, la decisione è presa. L'ultimo ma fondamentale tassello è l'accordo con la Roma: si va verso il prestito molto oneroso con obbligo di riscatto. In attesa di Zaniolo, nel frattempo Madama è impegnata anche su un altro fronte bollente, quello relativo a Matthijs de Ligt. Un affare plurimilionario che potrebbe sbloccare anche altri colpi in entrata.

Mercato Juve, De Ligt sblocca tre colpi

Se la trattativa tra Juventus e Bayern Monaco dovesse andare a buon fine, i bianconeri incasseranno una cifra che si aggirerà tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Tanti soldi, che saranno reinvestiti sul mercato. Secondo Repubblica, la cessione di De Ligt sbloccherebbe in particolare ben tre nuovi acquisti: Zaniolo, un difensore centrale come sostituto dell'olandese e Nahuel Molina dall'Udinese per la fascia destra. Fari puntato però pure sull'attacco, con Allegri che vorrebbe anche un vice-Vlahovic d'esperienza. Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nelle ultime ore la Juve avrebbe presentato un'offerta ad Edin Dzeko, con il benestare del club nerazzurro. Il centravanti avrebbe però declinato la proposta bianconera perché per ora sta bene a Milano. Le cose potrebbero cambiare qualora Marotta decidesse di mettere sul mercato Dzeko per puntare su Dybala. L'affondo della Juve comunque conferma la volontà di comprare anche una punta: l'alternativa al bosniaco rimane Marko Arnautovic, per il quale però il Bologna fa muro. Lavori in corso. In tutto questo però, le novità non sono ancora finite. Agnelli letteralmente scatenato: oltre a Zaniolo, adesso sogna altri 5 colpi da urlo! <<<