Juve, l’ex Nico Gonzalez sta convincendo Simeone

L'esterno argentino ha iniziato bene la sua avventura in Spagna. L'Atletico Madrid potrebbe procedere al riscatto del giocatore a prescindere dalle presenze.

Nico Gonzalez da quando ha fatto approdo all’Atletico Madrid sembra essersi ritrovato. L’esterno argentino si è trasferito in prestito nel club di Madrid, proprio su richiesta dell’allenatore Simeone, che lo ha voluto fortemente. L’inizio di stagione per Nico è stato molto positivo, sotto tutti i punti di vista. L’argentino si sta conquistando la fiducia di tutti, a suon di ottime prestazioni. Finora ha disputate cinque gare da titolare, su ben 7 dispuate, mettendo a segno un gol nel match di esordio contro il Villareal.

La Juve attende il riscatto

Juventus e Atletico, hanno trovato l’accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nel dettaglio, l’accordo prevede che Nico Gonzalez sarà acquistato a titolo definitivo dai madrileni, quando raggiungerà le 21 presenze in campionato da almeno 45 minuti.

Al momento l’idea del club di Madrid, sembra essere chiara, ovvero riscattare l’esterno argentino a prescindere dal raggiungimento delle condizioni prefissate nell’accordo con il club bianconero. La Juventus, nel caso in cui l’accordo andasse in porto, ricaverebbe 32 milioni di euro, cifra che permetterebbe al club bianconero di rafforzarsi nel mercato estivo.