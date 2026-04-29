Il futuro di Nico Gonzalez è ancora tutto da definire. L’esterno argentino, in prestito dalla Juventus all’Atletico Madrid, sta disputando una buona stagione sotto la gestione tecnica di Diego Simeone, ma il club spagnolo starebbe effettuando delle valutazioni sul suo riscatto. Le maggiori perplessità sono legate alla cifra pattuita con il club bianconero, i madrileni infatti vorrebbero trattare con la Vecchia Signora per ottenere uno sconto sul cartellino.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Atletico Madrid, infatti, non attiverà la clausola di obbligo di riscatto prevista nell’accordo con la Juventus. La motivazione è anche legata a fattori fisici:l’attaccante argentino dovrà restare ai box per almeno tre settimane a causa di un nuovo infortunio, un intoppo che gli impedirà di raggiungere il numero minimo di presenze necessarie per far scattare l’acquisto automatico del cartellino.

Nonostante ciò l’avventura di Nico Gonzalez in Spagna potrebbe ancora proseguire. Il club spagnolo, infatti, vorrebbe trattenere il giocatore, ritenendolo ancora prezioso per il progetto tecnico di Simeone. L’obiettivo dell’Atletico è far abbassare il prezzo inizialmente pattuito, facendo leva proprio sulla fragilità fisica mostrata dall’esterno in questa stagione.