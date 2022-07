Mercato Juve: tra Zaniolo e Morata, ora spuntano altri 2 nomi folli | News

Come spesso abbiamo sottolineato, il mercato della Juve ruota attorno ad alcuni grandi nomi noti ma non solo. De Ligt in uscita, soprattutto Zaniolo in entrata. Ma, in realtà, sul taccuino della Vecchia Signora ci sono tantissimi obiettivi e - forse - anche qualche clamorosa sorpresa.

Dopo Di Maria, potrebbero arrivare entrambi? Assolutamente sì, l'uno non esclude l'altro. Zaniolo completerebbe infatti il reparto degli esterni d'attacco ma, all'occorrenza, potrebbe essere utilizzato da Allegri anche come mezzala offensiva. Morata invece potrebbe essere un vice-Vlahovic affidabile, ma pure un'alternativa importante come attaccante esterno. Dunque, la Juve sarebbe pronta ad accoglierli entrambi a Torino, soprattutto in caso di cessione di Moise Kean. Bisognerà trovare gli accordi con la Roma per Zaniolo e con l'Atletico Madrid per Morata, ma sono piste ancora assolutamente percorribili. Come anticipato poco fa però, bisogna fare attenzione anche alle possibili sorprese. In tal senso, in queste ore sono spuntati due nomi molto pesanti e assolutamente inaspettati <<<