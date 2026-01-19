Juve, Kostic bocciato da Spalletti. A giugno sarà addio

Arrivato nel 2022, l'esterno della Juve Filip Kostic, nella prossima sessione di calciomercato, lascerà la Continassa

Solamente il mese scorso ha registrato le 100 partite giocate in maglia bianconera ma Filip Kostic saluterà presto la Continassa. L’esterno classe 1992 della Juve è, infatti, uno dei giocatori bocciati di Luciano Spalletti. L’ex Eintracht Francoforte è in scadenza di contratto a fine stagione e non ci saranno dialoghi per il rinnovo. I prossimi saranno gli ultimi mesi con la zebra sul petto.