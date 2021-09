Mercato Juve / Reggetevi: sta circolando un’indiscrezione pazzesca

1 di 2

Ultime notizie

Calciomercato Juventus, notizia folle: le ultime.

Dopo un mercato in cui la Juve non ha rispettato le aspettative, anche l'avvio in campionato ha destato nell'ambiente bianconero più di qualche preoccupazione.

Ci sono ancora delle lacune, che in effetti non sono state colmante durante il calciomercato estivo. La dirigenza lo sa e sta già ragionando sul da farsi in vista di gennaio e della prossima estate.

La difesa avrà bisogno di forze fresche per dare il cambio ai "non più verdi" Chiellini e Bonucci, il centrocampo è sempre il reparto che desta i maggiori dubbi e là davanti CR7 non è stato sostituito con un profilo di livello simile. Ma c'è anche dell'altro e l'ultima notizia che sta circolando in tal senso ha veramente del clamoroso <<<