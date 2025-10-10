Juve, è praticamente sicuro: McKennie saluterà i bianconeri

Le sensazioni di inizio stagione stanno pian piano trovando conferme. Nicolò Schira, noto insider di mercato, ha parlato del futuro di Weston McKennie, centrocampista della Juve in scadenza di contratto.
Il texano è pronto a lasciare il club bianconero nei prossimi mesi. Con il contratto in scadenza a giugno 2026 e nessun accordo per il rinnovo, si profila un addio a parametro zero, con la MLS come destinazione più probabile.
Al momento non c’è alcun accordo per estenderlo: sottolineando come le parti siano lontane. Non è escluso che i bianconeri possano venderlo durante la sessione invernale, per non perderlo senza ricavare alcuna cifra.