Juve, Di Marzio torna sul mercato dei bianconeri: “Potevano prendere un attaccante solo in prestito”

Gianluca Di Marzio ci racconta le operazioni della Juventus nella sessione appena finita di calciomercato.

Dagli studi di Sky Sport, è intervenuto l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Quest’ultimo è tornato sulle operazioni in entrata del club bianconero, leggiamo cosa ha detto:

“La Juve ha potuto fare un mercato per problematiche economiche, costo del lavoro, costo squadre praticamente a saldo zero. Cioè i prestiti di Boga e Holm sono stati finanziati dalle cessioni in prestito di Rugani e di Joao Mario. La Juventus poteva fare un attaccante solo in prestito e ci ha provato per En-Nesyri. Ma se quest’ultimo non se l’è sentita di andare in prestito e ha deciso di andare a giocare all’Al Ittihad in bocca al lupo a En-Nesyri. Kolo Muani il Tottenham non ha voluto lasciarlo, Icardi il Galatasaray non l’ha voluto cedere in questa sessione”.