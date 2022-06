Mercato Juve, Pedullà scatenato: “Zaniolo-Kostic, poi altri 2. Su De Ligt…”

Ora bisogna iniziare ad accelerare. La Juve vede avvicinarsi sempre di più il ritiro estivo, con Allegri che chiede di avere sin da subito a disposizione la maggior parte dei colpi di mercato. Il tecnico vuole lavorare con la rosa quasi al completo, ma per ora l'unico acquisto è quello di Paul Pogba . A preoccupare, in particolare, è il reparto d'attacco bianconero. Il perché è abbastanza logico: con Dybala , Morata e Bernardeschi che hanno salutato, Kean in uscita e Chiesa infortunato, Allegri ad oggi può contare solo su Vlahovic e qualche giovane. Proprio su questo fronte - in attesa della risposta definitiva di Angel Di Maria - si registrano novità importanti.

Come spesso vi abbiamo raccontato, l'intenzione della Juventus è quella di comprare non uno, ma due esterni d'attacco. Volontà confermata anche dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. "I giorni passano, Di Maria non risponde", scrive sul suo sito ufficiale il giornalista. Che poi si sofferma sugli altri nomi caldi del mercato della Juve per il reparto offensivo: "La giornata di ieri può essere stata quella della svolta per Nicolò Zaniolo […] Ovviamente bisogna trovare gli accordi con la Roma, ma i fari sono stati accesi". Sullo sfondo rimane anche Domenico Berardi, ma occhio soprattutto a Filip Kostic: "La Juve vuole prendere comunque due esterni, non ha dimenticato Kostic". Non solo ali, però. Anzi, sempre Pedullà ha poi parlato di altri due grossi colpi in programma <<<