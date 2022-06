Mercato Juve / De Ligt, l’ultima notizia fa tremare Torino. Pedullà: “Oggi…”

Il mercato della Juve prosegue passo dopo passo, ma gli inconvenienti possono nascondersi dietro ogni angolo e possono presentarsi all'improvviso. Nelle ultime ore ad esempio è tornato in auge il "caso Cuadrado ", che non ha nessuna intenzione di spalmare il suo ingaggio.

Per questo motivo, il futuro del colombiano è in bilico, con la Juventus che comunque non farebbe follie pur di trattenerlo. Esattamente come fatto con gli altri giocatori che lasceranno Torino, come Dybala e Benrardeschi. C'è una proposta della Juve, al ribasso: se la si accetta bene, altrimenti addio.