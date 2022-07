Calciomercato Juventus, de Ligt al Bayern. Pedullà: “Ecco chi può arrivare ora”

Ve lo avevamo anticipato in temi non sospetti che la trattativa, prima o dopo e in un modo o nell'altro, si sarebbe sbloccata e sarebbe andata in porto. Detto, fatto. La Juve saluta de Ligt , incassando una cifra non indifferente e sgravando il monte ingaggi dallo stipendio più pesante in assoluto dell'intera rosa bianconera.

Le cifre dell'affare - euro più, euro meno - sono quelle riportate da più parti. Juventus e Bayern Monaco hanno trovato l’accordo per de Ligt per una cifra complessiva che supererà gli 80 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Ora però - con una somma del genere in tasca ma con un de Ligt in meno in rosa - il club bianconero deve assolutamente accelerare anche per quanto riguarda il calciomercato in entrata. Proprio di questo ha parlato il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà <<<