Mercato Juve: “De Ligt, addio vicino”. Poi Zaniolo e un altro: “Ci siamo!”

Il collega, in diretta su Twitch, ha parlato di tantissimi argomenti bollenti. Iniziamo col caso De Ligt: "Credo che l'uscita di Matthijs de Ligt sia veramente vicina. I margini che lo scenario possa cambiare sono pochissimi. Il Chelsea ha offerto 60 milioni più Werner, nel prossimo incontro tra la Juventus e i Blues per De Ligt potrebbe essere presentata un'offerta che si avvicini maggiormente alle richieste dei bianconeri. Per il dopo de Ligt una strada porta ad un giovane come Badiashile. Anche Gabriel è un giocatore che la Juve segue da tempo, ma bisogna tenere in considerazione pure Akanji. Penso che si proverà a trovare una soluzione in uscita per Rugani. La Juventus ha sempre negato l'interesse per Koulibaly, ma è chiaro che con l'uscita di De Ligt si andrebbero a valutare diversi profili. Non ho novità su Bremer, credo che Marotta abbia ormai indirizzato l'affare". De Ligt, secondo Albanese, sarebbe quindi destinato all'addio immediato. Occhio però anche ai movimenti in entrata svelati sempre dal giornalista per gli altri reparti <<<