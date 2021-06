Mercato Juve, colpo impossibile? Macché: “E’ pronto a dire sì”

Voci, suggestioni e indiscrezioni sono ormai all'ordine del giorno in casa Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il calciomercato è alle porte e il club bianconero è chiamato ad intervenire tanto e bene. Allegri pare avere le idee già ben chiare sulla formazione che vorrebbe schierare in campo il prossimo anno (ve ne abbiamo parlato qui), e quindi di conseguenza anche sugli acquisti da mettere a punto durante l'estate. La certezza è che praticamente ogni reparto verrà ritoccato, sia con cessioni che ovviamente con nuovi colpi in entrata. Uno di questi potrebbe essere un nome davvero grosso, che sarebbe già prontissimo ad accettare un'offerta della Juve <<<