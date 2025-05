Calciomercato Juve, colpo dal Manchester: “Contatti avviati”

Nuovi aggiornamenti legati al calciomercato della Juventus e tutto quello che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane

Il calciomercato che sarà dipende tutto dalle prossime tre partite, le ultime tre della stagione 2024/2025 di Serie A. Se il campionato finisse oggi, la Juventus chiuderebbe al quarto posto e parteciperebbe alla prossima edizione di Uefa Champions League. Questo vuol dire blasone europeo mantenuto, introiti economici, un calciomercato degno della ripartenza che i tifosi auspicano dopo una stagione complicata. Ma questo quarto posto va difeso. Sono in tante alle calcagna: Roma e Lazio – che hanno gli stessi punti – e il Bologna di Vincenzo Italiano che insegue a un solo punto di distanza. È bagarre. Ma è vitale centrare l’obiettivo. Nel frattempo, e nel frattempo di capire quanto sarà gonfio il suo portafoglio, Giuntoli batte gli obiettivi per l’estate. Specialmente quelli legati all’attacco: un reparto da rifondare. Letteralmente.

Juventus: l’attaccante arriva da Manchester? / News calciomercato

Gli obiettivi per l’attacco della Juventus li conosciamo. In cima c’è Victor Osimhen, che però costa troppo e per il quale il Napoli non sembra disposto a compromessi nonostante lo abbia segato dal progetto Conte. Poi c’è Mateo Retegui e poi c’è la pista che porta alla sponda rossa di Manchester. La Juventus, infatti, apprezza non poco il profilo di Rasmus Hojlund. Anche lui nome noto della Serie A – ha giocato con la maglia dell’Atalanta – si è trasferito in Premier League dove però non sta incidendo più di tanto. Quest’anno, con il Manchester United ha segnato solamente 9 reti. Troppo poco per un investimento di 70 milioni di euro. La Juventus, potrebbe far leva su questo rendimento per strapparlo a prezzo di convenienza. L’idea di Giuntoli è avviare dei contatti seri con il Manchester United e capire la fattibilità dell’affare. Ci sono margini per arrivare al classe 2003. Ma le priorità, in una sorta di gerarchia, rimangono Osimhen e Retegui. La Champions – o non la Champions – detterà il calciomercato. Vedremo.