Mercato Juve / Con la Champions può arrivare un fenomeno: “Direbbe sì!”

Il campionato sta per fermarsi momentaneamente per la sosta natalizia. Ancora una gara da disputare, poi arrivederci al prossimo anno. Che, si spera, sarà migliore di quello che sta per terminare per la Juventus. Il 2022 deve segnare la vera svolta per la Vecchia Signora, che nelle ultime stagioni ha sofferto un calo evidente e progressivo, allontanandosi sempre più dalle posizioni di vetta della classifica.