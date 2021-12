Mercato Juve / Bargiggia fa tremare tutto: “Con 100 milioni…”

1 di 2

Prima pagina

Calciomercato Juventus, Paolo Bargiggia ha svelato una grossa notizia.

Il declino che la Juventus ha patito dopo i nove scudetti consecutivi (cominciato già nell'anno dell'ultimo successo in campionato targato Sarri) non può più continuare. Scelte sbagliate - soprattutto in sede di mercato ma non solo - hanno portato la Juve dall'essere una squadra imbattibile e senza rivali in Italia a faticare addirittura per arrivare a conquistare un posto in Champions League. Così non si può continuare, lo sanno tutti.

Il ritorno di Massimiliano Allegri è stata dunque la prima mossa della dirigenza per cercare di imboccare nuovamente la via del successo. Una mossa che per ora non sta dando certamente i risultati sperati, ma ci vuole tempo. E soprattutto ci vuole una squadra di livello a disposizione. Ecco perché le prossime mosse in programma saranno incentrate proprio sul mercato.

A gennaio qualcosa succederà, sia in entrata che in uscita. Ma il grosso del lavoro sarà fatto la prossima estate. In tanti potrebbero lasciare Torino e molti altri potrebbero sbarcare sotto la Mole. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Paolo Bargiggia ha fatto il punto di casa Juventus, svelando anche un clamoroso scenario per l'estate <<<