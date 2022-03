Mercato Juve / Si lavora al colpaccio e Di Marzio conferma: “Pista calda”

Sono giorni roventi in casa Juve, tra l'addio di Dybala e le voci di calciomercato: ecco le ultime notizie dall'esperto di mercato Di Marzio

L'aria che si respira a Torino, soprattutto dalle parti della Continassa, è di estremo fermento in questo momento. D'altronde, questi sono giorni davvero bollenti per quanto è successo e sta accadendo tutt'ora in casa Juve, soprattutto in ottica mercato. La rottura definitiva con Paulo Dybala ha dato uno scossone molto forte a tutto l'ambiente bianconero e nel frattempo continuano a circolare anche tantissime altre notizie di calciomercato che riguardano la Juventus. La pausa per le nazionali tra l'altro potrebbe accelerare qualche situazione, visto che i club non sono impegnati e concentrati sul campo.

Al primo giorno utile in effetti la Vecchia Signora ha voluto chiudere la telenovela riguardante il futuro della Joya e ora guarda avanti. Di certo una delle priorità assolute della Juve per il prossimo mercato estivo sarà proprio quella di rimpiazzare il numero 10 argentino. E infatti la dirigenza bianconera si sarebbe già messa al lavoro, individuando - come vedremo più avanti - tanti possibili sostituti di Dybala. Ma nel contempo si muove anche per altri grandi obiettivi di calciomercato, anche per gli altri reparti. Arrivano ad esempio importanti conferme per un nome illustre in particolare, di cui ha parlato anche il massimo esperto di mercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky.