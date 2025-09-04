Calciomercato Juve / Clamoroso Vlahovic: annucio improvviso

Nuove indiscrezioni legate al futuro di Dusan Vlahovic: ci sono voci che fanno parlare. E pensare a qualcosa di molto grosso

Voci e indiscrezioni riguardanti la Juventus non lasciano troppo spazio all’immaginazione. Quello che potrebbe succedere sul fronte legato a Dusan Vlahovic fa parlare. E pensare a qualcosa di molto grosso: colpo di scena dietro l’angolo?

Juventus, ci sono novità e possibili grosse sorprese di calciomercato

Aggiornamenti pesanti, voci: che succederà con Dusan Vlahovic? Tutto lascia pensare a dei possibili colpi di scena che potrebbero – come detto – essere dietro l’angolo. Il suo futuro è rimasto in bilico per tutto il tempo, per tutta l’estate. Poi due gol nelle prime due di campionato hanno fatto cambiare tutto: è di nuovo al centro del progetto? Di sicuro c’è una voce che sta iniziando a circolare. E che ci dice che qualcosa di grosso potrebbe accadere. A gennaio.

Secondo quelle che sono le ultime novità, infatti, Dusan sarebbe finito nel mirino del Galatasaray che potrebbe presentare una grossa offerta alla Juventus in vista del prossimo calciomercato. E Dusan, che risponderà? Stando a quello che abbiamo raccolto, il ragazzo sarebbe assolutamente deciso a dire di no. La sua idea resta sempre la stessa. Lui vorrebbe comunque restare in bianconero fino alla scadenza naturale del suo contratto. Evidentemente, per poi andare via a zero euro.