Calciomercato Juventus | Doveva arrivare in estate: ecco il giovane prodigio a zero

Con le partenze di de Ligt e Chiellini, la Juventus ha perso molto in difesa. Gli arrivi di Gatti e Bremer probabilmente non hanno mantenuto il livello della retroguardia bianconera. Soprattutto il giovane italiano, che ha talento, ma che Allegri non ritiene ancora pronto per giocare da titolare. Ecco allora che la Juve avrà bisogno di un nuovo innesto a gennaio per rinforzare quella zona di campo, considerando anche le prestazioni altalenanti di Bonucci.

Ancelotti stima molto il classe 2002, ma per lui in prima squadra lo spazio è molto ridotto. La Juve, che ha deciso di puntare sui giovani talenti per il futuro, potrebbe concedergli maggiori chance. Il nostro ragionamento però è un altro. Hai in casa un giovane promettente come Gatti. Perché non puntare su di lui piuttosto che su ottimo difensore che non conosce però minimamente il nostro campionato e il nostro calcio? Mistero. Ma rimanendo in tema mercato, ecco il borsino degli arrivi di gennaio con tutte le percentuali aggiornate: "Al 65% arriva lui"<<<