Mercato Juve / Cherubini sorprende tutti e accelera: “L’offerta è pronta!”

Nonostante il mercato estivo aprirà i battenti solo tra qualche mese, la Juve pare essere già veramente concentratissima su questo fronte. Come abbiamo detto più volte, il club bianconero non vuole fare passi falsi e ha tutte le intenzioni di arrivare al prossimo calciomercato con la tavola già apparecchiata.

Anche perché di lavoro da fare ce n'è e ce ne sarà davvero parecchio. Tanto vale dunque iniziare a muoversi sin da subito per non farsi trovare impreparati più avanti. Stando alle ultime notizie di mercato ad esempio, la Juventus sarebbe vicinissima al primo colpo per il futuro. Come vi avevamo anticipato già qualche settimana fa infatti, i bianconeri avrebbero praticamente bloccato Raoul Bellanova .

Secondo calciomercato.com, la Juve sarebbe pronta ad acquistarlo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Poi potrebbe decidere di lasciarlo in prestito al Cagliari per un'altra stagione in caso di salvezza dei sardi. Ma Cherubini non si accontenta e ora starebbe accelerando anche per un altro colpo importante: l'offerta sarebbe già pronta <<<