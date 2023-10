Calciomercato Juve: top player in prestito, può arrivare davvero! / News

Con Vlahovic e Chiesa l'attacco della Juve è tra i più completi e forti della Serie A. Il serbo e l'italiano hanno tutto per mettere in difficoltà le difese avversarie, rendendo la squadra bianconera pericolosa in ogni occasione. In vista del prossimo mercato di gennaio, però, Chiesa potrebbe lasciare Torino e trasferirsi in Premier League . Diverse squadre inglesi lo stanno seguendo e di fronte a un'offerta irrinunciabile la Juve non riuscirà a trattenerlo. Per sicurezza Giuntoli ha già cominciato a cercare dei sostituti e tra questi questi c'è anche un top player del Manchester United : a sorpresa può arrivare in prestito.

Mercato, può davvero arrivare in prestito: colpo della Juve

Se dovesse davvero andarsene, sostituire uno come Federico Chiesa sarà tutto tranne che semplice. L'attaccante italiano ha caratteristiche uniche e soltanto acquistando un top player la Juve potrebbe riuscire a rimpiazzarlo. Come riportato da Daily Mail quel giocatore potrebbe essere Jadon Sancho. L'attaccante inglese è ormai ai margini del Manchester United che non vede l'ora di liberarsene. I Red Devils sarebbero addirittura pronti a pagare tutto l'ingaggio del giocatore pure di mandarlo a Torino nella seconda metà di stagione. L'ex United negli ultimi mesi è finito fuori rosa a causa della sua cattiva attitudine in allenamento, ma le sue qualità non sono mai state messe in discussione. Se dovesse tornare in forma potrebbe quindi rivelarsi un ottimo colpo per la Juve, soprattutto se a parametro zero. Detto questo, sempre parlando di Juventus e di mercato, attenzione: ecco la formazione da urlo che Giuntoli avrebbe in mente di costruire per il prossimo anno<<<