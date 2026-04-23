La Juventus continua a lavorare senza sosta per programmare al meglio la prossima stagione. Oltre ai rinnovi di contratti già ufficializzati, il club bianconero ora vorrebbe chiudere anche la questione Jérémie Boga.

L’attaccante ivoriano, arrivato dal Nizza nella sessione invernale di mercato, ha convinto tutto l’ambiente Juve e per tale motivo continuerà a far parte del progetto tecnico di mister Spalletti.

Sul punto è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che in un video pubblicato su YouTube, si è espresso così sul futuro di Jérémie Boga.

Le parole di Fabrizio Romano

"La Juve si sta preparando ad attivare il diritto di riscatto già nelle prossime settimane. La società vuol farlo quanto prima perché diverse squadre, viste le prestazioni di Boga durante gli ultimi mesi in bianconero, hanno iniziato a muoversi.

Squadre dall'estero che hanno cercato di capire se ci sia margine per inserirsi in un'eventuale operazione Boga, ma la Juve è molto contenta di Boga e Boga è molto contento alla Juventus e deve tanto anche alla Juventus. La Juve ci ha puntato, gli ha dato fiducia, Luciano Spalletti ha fatto un lavoro importante con lui e questo è chiaramente un segnale che Boga apprezza. Quindi Juve è pronta ad attivare i 5 milioni di euro di diritto di riscatto e ad evitare brutte sorprese con altre squadre interessate".