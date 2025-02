Calciomercato Juve, Bargiggia sgancia la notizia bomba!

In casa Juventus si sta lavorando per costruire qualcosa di solido. Il calciomercato, in questo senso, può sicuramente aiutare

La Juventus pare avere tutta l’intenzione di costruire qualcosa di grosso e di importante in vista della prossima stagione. Ovviamente, si passerà da una sessione di calciomercato estiva che rischia di essere particolarmente interessante. E scottante. Ecco la ragione per cui quello che stiamo cercando di fare con la nostra redazione è capire quelle che potrebbero essere le prime mosse – o almeno le più importanti – da parte di Giuntoli. E nello specifico, oggi, ci appoggiamo anche a quelle che sono le parole di Bargiggia. Abbastanza importanti.

Secondo quanto viene riportato dal collega, infatti, il Manchester City sarebbe pronto a tornare a bussare alla porta della Juventus per una grossa offerta per Di Gregorio. Questa sarebbe la prima mossa clamorosa della prossima estate. Il club Inglese vorrebbe a tutti i costi il portiere bianconero e per questo motivo, si valuta già quello che potrebbe succedere dopo. Sempre secondo Bargiggia, infatti, la Juve in caso di cessione di Di Gregorio punterebbe tutto su Donnarumma. Una notizia, questa, che avrebbe anche qui del clamoroso. Inutile girarci intorno: la possibilità che la Juventus possa muovere dei passi importanti rispetto ad un cambio di portiere, andrebbe in una direzione di rinnovamento che in pochi si aspetterebbero. Staremo a vedere. A questo proposito, occhi bene aperti: sembra infatti che la Juve abbia intenzione (fortissimamente) di cambiare totalmente la formazione in vista del 2026… o quasi: GUARDATE COME POTREBBE ESSERE <<<