Mercato Juve: Bargiggia spiazza tutti e fa due nomi completamente nuovi

Al termine di una stagione abbastanza deludente, in casa Juve è il momento di pensare al mercato e alla ricostruzione della rosa. Max Allegri sarà confermato in panchina, ma il prossimo anno serviranno tutt'altri risultati e miglioramenti evidenti nel gioco. L'obiettivo dichiarato è tornare a vincere.

Per questo la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare al tecnico italiano la miglior rosa possibile. I bianconeri sono a caccia di innesti in tutti i reparti, dalla difesa all'attacco. Tanti i nomi che circolano, così come tante possono essere le sorprese che spunteranno nel corso del calciomercato estivo.