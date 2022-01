Mercato Juve / Morata via subito? Può arrivare lui: “Contatti avanzati”

Come vi avevamo preannunciato, ci aspettano giorni bollenti per quanto riguarda il mercato della Juve. Gennaio, da questo punto di vista, sarà davvero un mese molto interessante e da seguire con molta attenzione. Una cosa pare certa: qualcosa succederà e occhio anche alle possibili sorprese.

Una di queste potrebbe essere rappresentata dalla prematura partenza di Alavaro Morata, che potrebbe lasciare Torino già a gennaio. Il suo riscatto in vista della prossima estate - come più volte vi abbiamo anticipato - era già ormai da escludere. Ma un addio immediato, fino ad oggi, non pareva poter essere un'ipotesi concreta. E invece, è spuntato il Barcellona.