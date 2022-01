Mercato Juve / Colpo impossibile? No, Sky rilancia: “Ci stanno provando!”

Gennaio è senza dubbio uno dei mesi più caldi dell'anno quando si parla di calciomercato. In questo periodo i club sono impegnati nel rinforzare la propria rosa dopo averla testata per circa quattro mesi dopo il mercato estivo. Individuate le lacune e le necessità, si interviene dunque nel mercato di riparazione e la Juve è tra le società più interessate.

Ma in questo periodo si pensa anche a programmare le mosse future in vista dell'estate successiva. E' proprio in questo momento che possono presentarsi infatti delle ghiotte occasioni, o magari preparare il terreno e stringere accordi per operazioni che verranno poi formalizzate da giugno in poi.