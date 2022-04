Mercato Juve – Allegri dà il via libera: “Ora si può fare uno scambio”

La Juventus in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi problemi, dall'addio di Cristiano Ronaldo fino ad arrivare alla lunga serie di infortuni, Chiesa su tutti. Tutto questo ha portato la squadra di Massimiliano Allegri a perdere diversi punti per strada, complice anche un avvio di stagione molto stentato.

Per questo motivo la dirigenza bianconera in vista della prossima stagione dovrà per forza fare dei cambi. Prima di poter acquistare sarà però necessario anche vendere. In questo senso, le ultime notizie di calciomercato parlano di un possibile scambio che potrebbe accontentare tutti <<<