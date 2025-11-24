Calciomercato Juve, David piace al Milan

Jonathan David è un profilo che piace molto al Milan. Al momento però un suo trasferimento rossonero risulta alquanto difficile.

L’avventura di Jonathan David in maglia bianconera è un rebus. Dopo un avvio di stagione sottotono e allo stesso tempo deludente, arrivano ora voci di mercato che riguardano l’attaccante canadese.

Quest’ultimo arrivato nella sessione estiva di calciomercato, con le prospettive di un grande colpo, non ha mai veramente convinto. Per lui infatti solamente un gol contro il Parma. Ora il suo cammino con la Juventus sembra farsi sempre più in salita. In un primo momento, si era ipotizzato che con con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina, la situazione potesse cambiare.

Ad oggi non è stato per nulla così, anzi, il minutaggio di David è sceso notevolmente. Finora, il tecnico toscano lo ha impiegato veramente poco, facendolo precipitare nelle gerarchie offensive.

L’interesse del Milan per David

Stando alle ultime indiscrezioni, David sarebbe finito nel mirino del Milan. I rossoneri, sarebbero alla ricerca di un centravanti per rafforzare il proprio reparto offensivo. Massimiliano Allegri, avrebbero espresso gradimento per un’attaccante con le caratteristiche del canadese, ritenuto un profilo adatto al suo stile di gioco.

Il Milan, al momento ha però prima da risolvere la questione Gimenez, anche lui ai margini del progetto. Qualora nella finestra invernale di mercato, i rossoneri riusciranno a cedere il proprio giocatore, allora potrebbero fare un tentativo per David.

La posizione della Juventus

Al momento l’operazione ci risulta abbastanza difficile. Vero sì che il club bianconero in caso di offerte per il canadese non farebbe barricate, ma è altrettanto vero, che molto difficilmente la Juventus decida di andare a rafforzare una diretta concorrente come il Milan.

Se David, dovesse veramente lasciare Torino, con molta probabilità sarà per trasferirsi in club estero. Al riguardo, si registra un interesse dalla Premier League, da parte di due club londinesi, il Chelsea e Il Tottenham.