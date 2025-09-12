Jadon Sancho alla Juventus? Sentite che ha detto Romano
Jadon Sancho alla Juventus? Sentite che ha detto Romano

Riccardo Focolari
12 Settembre, 15:02
Sancho non è mai stato davvero vicino a Torino. Non per colpa di United o procuratori, ma per una decisione precisa della Juventus

Una voce che per tutta l’estate ha acceso i social. Jadon Sancho alla Juventus, visite mediche già pronte, trattativa in chiusura. E invece niente. Lo ha spiegato bene Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, ripreso da Juvenews.eu: la realtà è diversa.

Romano parte da un punto chiaro: l’unico a gestire l’operazione è sempre stato l’agente del giocatore, Emeka Obasi. Nessun intermediario, nessun giro strano. Lo stesso procuratore, per capirci, che cura gli interessi di talenti come Bukayo Saka. E qui arriva la smentita.

Quando leggevate che Sancho era vicino alla Juve – racconta Romano – a me arrivavano solo conferme opposte. La Juventus si è informata, certo: ha parlato con il Manchester United, ha ascoltato l’agente, ha chiesto le condizioni economiche e tutto il resto. Ma poi ha deciso di fermarsi lì. Nessuna offerta, nessuna chiusura. È stata la Juve a dire no”.

Per settimane, invece, le prime pagine hanno continuato a spingere: “Sancho è a un passo”, “visite fissate”, “operazione in dirittura d’arrivo”. Tutto falso. Romano insiste: la società bianconera ha valutato, ha capito le richieste e le questioni legate al giocatore, e ha scelto di non procedere.

In sintesi: Sancho non è mai stato davvero vicino a Torino. Non per colpa di United o procuratori, ma per una decisione precisa della Juventus. Una scelta che chiude – almeno per ora – ogni possibile retroscena su una delle voci più chiacchierate del mercato estivo.

