Mercato Juve, intreccio Zhegrova-Nico Gonzalez. Le ultime

Stefania Palminteri
roma
27 Agosto, 11:00
Per portare a Torino Edon Zhegrova, la Juve deve prima perfezionare un'uscita. Si cerca di chiudere la trattativa con l'Atletico

Resta molto viva la pista per Edon Zhegrova, ma il via libera definitivo è legato a una condizione imprescindibile: la cessione di Nico Gonzalez. Come riportato da Fabrizio Romano, i bianconeri hanno già trovato un’intesa di massima con l’esterno kosovaro classe 1999 del Lille. Tuttavia, per chiudere definitivamente serve una cessione.

Per questo motivo, diventa più importante che mai la trattativa con l’Atletico Madrid per Nico Gonzalez. I Colchoneros, molto interessati, sono pronti a chiudere a titolo definitivo per l’esterno ex Fiorentina. Solo dopo aver liberato lo spazio necessario, la dirigenza della Vecchia Signora metterà nero su bianco per l’acquisto del kosovaro.

