Mercato Juve, intesa con Zhegrova! Trattative in corso con il Lille
Home > Calciomercato Juve

Stefania Palminteri
roma
26 Agosto, 13:02
La Juventus fa sul serio per Zhegrova: pressing totale sull’esterno del Lille. In arrivo una prima offerta ufficiale per il club francese

La Juventus continua a lavorare con decisione per portare a Torino Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille. Tradomani e giovedì sono previsti nuovi contatti tra i due club, con la dirigenza bianconera decisa e pronta a presentare un’offerta ufficiale.

Il primo passo è già stato fatto: con il kosovaro c’è un accordo di massima per un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore ha espresso la sua preferenza per i bianconeri rispetto ad altre destinazioni, come l’Olympique Marsiglia e alcuni club di Premier League, convinto dal progetto tecnico di Igor Tudor.

L’ultimo ostacolo da superare è la richiesta del club di Ligue 1. Il Lille parte da una valutazione di circa 20 milioni di euro, cifra considerata alta dalla dirigenza bianconera ma che potrebbe essere limata attraverso bonus o una formula di pagamento dilazionata. Il giocatore vuole sbarcare in Italia il prima possibile e la Vecchia Signora vuole accelerare i tempi.

