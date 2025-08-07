Il Napoli spinge per Miretti: si cerca l’accordo

Il direttore della squadra partenopea Manna vorrebbe portare il giocatore tra le fila azzurre ma l'offerta è ancora troppo bassa

La Juventus continua la sua preparazione in Germania, con i bianconeri che si stanno allenando al quartier generale dell’Addis: domenica è in programma l’amichevole contro il Borussia Dortmund, che chiuderà questa seconda parte della preparazione, con la squadra che farà il suo ritorno a Torino in vista dell’inizio del prossimo campionato.

Nodi da sciogliere

La squadra è volata in Germania al completo, anche se alcuni dei giocatori potrebbero non fare ritorno a Torino. Dopo la partenza di Weah, andato al Marsiglia, a lasciare la Juventus potrebbe essere anche Fabio Miretti, prodotto del vivaio bianconero. Su di lui è infatti sempre più insistente l’interesse del Napoli, che però ancora non è arrivato alla cifra richiesta dai bianconeri. L’offerta partenopea è ferma a 14 milioni di euro, ritenuta troppo bassa dalle parti di Torino. Le due squadre sono in contatto, e se gli azzurri alzeranno l’offerta, il calciatore farà le valigie direzione Napoli.