Su Juvenews ne parliamo da qualche giorno. E ora, arrivano indiscrezioni sempre più pesanti che fanno accendere i motori al calciomercato bianconero.

Juventus, grosse novità di calciomercato!

La bomba legata a Vlahovic fa sempre rumore: stavolta è vera?

Sentite cosa dice Mediaset

Lo diciamo perché il Bayern Monaco ha fatto la sua scelta. Nicolas Jackson non sarà riscattato dal Chelsea a giugno, punto. Una decisione già presa, senza troppi margini per ripensamenti. L’attaccante non ha convinto abbastanza e a Monaco, quando una cosa non torna, di solito non la trascinano per mesi solo per fare scena.Così i bavaresi tornano sul mercato. Perché Harry Kane resta il centro del progetto, questo sì, ma pensare di affrontare un’altra stagione con l’inglese costretto a reggere tutto il peso dell’attacco sarebbe una mezza follia. Il Bayern ha bisogno di un altro centravanti. Uno che possa alternarsi, ma anche giocare partite vere. Non una comparsa da dieci minuti quando il risultato è già scritto. Ed è qui che entra Dusan Vlahovic.Secondo Sportmediaset, il nome dell’attaccante della Juventus è finito tra quelli seguiti con maggiore attenzione dal direttore sportivo Max Eberl. Non l’unico, chiaramente. Il Bayern sta valutando più profili, come fanno sempre i club seri prima di muoversi. Però quello di Vlahovic è un nome che resta lì, sul tavolo. Pesante. Anche perché la sua situazione contrattuale apre uno scenario che può diventare parecchio interessante.

Il serbo va in scadenza a giugno e il futuro a Torino continua a essere poco chiaro. La Juventus, prima o poi, dovrà decidere cosa fare davvero. Rinnovare alle condizioni giuste, se ci saranno. Oppure prendere atto che il rischio di perderlo senza incassare abbastanza non è più un’ipotesi da lasciare nel cassetto.

Vlahovic, piaccia o no, ha ancora mercato. Ha fisico, esperienza internazionale, gol nelle gambe. Non sarà sempre continuo, non sarà sempre bello da vedere, e certe partite alla Juve sono passate via con lui quasi inghiottito dal nulla. Però resta un centravanti vero. E in giro, di centravanti veri, ce ne sono meno di quanto si dica nei bar il lunedì mattina. Per il Bayern potrebbe essere un’occasione. Per la Juventus, invece, una questione da maneggiare con attenzione. Perché se Eberl dovesse decidere di accelerare, la trattativa potrebbe scaldarsi in fretta. Senza annunci, senza fanfare. Magari con una telefonata, due contatti, una proposta lasciata lì. E a quel punto Torino dovrebbe rispondere. Davvero.