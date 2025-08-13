Gasperini prova il dispetto alla Juventus: “Vuole un giocatore”

Jadon Sancho resta uno dei nomi più caldi di questo mercato. La Juventus lo tiene d’occhio da tempo, la Roma pure. Secondo La Repubblica, Gian Piero Gasperini starebbe spingendo per portare l’esterno inglese nella Capitale, convinto che possa diventare un tassello importante per il suo progetto. Il problema è sempre lo stesso: i costi. L’operazione,

Jadon Sancho resta uno dei nomi più caldi di questo mercato. La Juventus lo tiene d’occhio da tempo, la Roma pure. Secondo La Repubblica, Gian Piero Gasperini starebbe spingendo per portare l’esterno inglese nella Capitale, convinto che possa diventare un tassello importante per il suo progetto.

Il problema è sempre lo stesso: i costi. L’operazione, tra cartellino e ingaggio, resta pesante e al momento difficile da chiudere. E mentre a Trigoria si studiano possibili soluzioni, Sancho non sembra avere fretta. Anzi, l’idea sarebbe quella di aspettare una mossa concreta da parte della Juve, che lui continua a vedere come destinazione numero uno.