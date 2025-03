Gasperini alla Juventus, annuncio improvviso: "Dico che..."

Il calciomercato della Juventus inizia a prendere piede in maniera importante. Ci sono novità anche sul fronte allenatore

Ma Thiago Motta rimane o va via? Se lo chiedono in tanti e non potrebbe essere altrimenti alla luce delle seguenti – disastrose – uscite della compagine bianconera. Se le eliminazioni frettolose dalla Supercoppa Italiana, dalla Coppa Italia e dalla Champions League sembravano gravi, ecco i doppi ko umilianti contro Atalanta e Fiorentina. Due sconfitte che hanno tagliato fuori – anche matematicamente, ora – la squadra dalla corsa al titolo. A Tudor, che dovrebbe prendere il suo posto, resta l’obiettivo minimo del quarto posto per la qualificazione in Champions League. Ma per il futuro?

Juventus: annuncio su Gasperini / News calciomercato

Così Giovanni Galeone a Telelombardia: “Allegri ha tantissima voglia di tornare in panchina, la sua preferenza è l’Italia”. Questo per passare in rassegna il nome di Max Allegri che pure esiste ma, al momento, appare di difficile percorrenza. Sia perché sarebbe un altro ritorno indietro, sia perché la Juve sembra entrata in una nuova fase di linea verde e gestione di giocatori giovani. Da qui l’idea che secondo Galeone è maggiormente accreditata: Gian Piero Gasperini. Secondo Galeone: “Gasperini tatticamente il calciatore più bravo che ho avuto: è un grande allenatore. È bravissimo a legger le partite. Merita una chance in una big. La Juve sarebbe il suo sogno. Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza con Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max”. insomma, per una serie di motivi, in primis i desiderata dell’attuale tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini è secondo Galeone il nome più accreditato per succedere panchina della Juventus.