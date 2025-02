Calciomercato Juventus, follia: 100 milioni di euro per...

In casa Juventus si lavora alla costruzione di qualcosa di sempre più grande e importante. Il calciomercato potrà regalare delle sorprese

La Juventus ha perfino reimparato a sorridere. La vittoria sull’Inter nel derby d’Italia è una di quelle capace di far svoltare una stagione. Gli uomini di Thiago Motta non solo hanno vinto contro la squadra più forte del campionato, non solo hanno incassato tre punti che consentono l’aggancio alla Lazio quarta in classifica, non solo hanno inanellato la terza vittoria consecutiva, ma si aggiudicano anche la contesa di una sfida storica e centenaria contro i nemici – sportivi, s’intende – di Milano. E c’è molto di più da dire, come il ritrovato attacco sotto la stella polare di Kolo Muani. Questo, però, impone delle riflessioni che afferiscono a calciomercato che verrà. In tal senso, la Juventus, con il sorriso stampato in faccia, sta pensando di calare un colpo clamoroso.

Calciomercato Juventus: si pensa al colpaccio

Parliamo dell’attacco, allora. Dusan Vlahovic non rinnoverà e, come le parti si sono implicitamente promesse durante il calciomercato di gennaio, andrà via al termine della stagione. L’obiettivo di Cristiano Giuntoli è incassare il più possibile e reinvestire su un nome di altissimo profilo. Altri proventi arriveranno dall’addio di un altro attaccante ai margini: Arek Milik. L’investimento verrà fatto su Kolo Muani? A guardare il campo la risposta sarebbe semplice, ma è più difficile di così. Con il PSG che lo rivuole per farlo protagonista. E allora, si guarda – anche – altrove.

Un nome che potrebbe salire in auge è quello di Sesko. Lo sloveno del Lipsia ha fatto sapere al proprio club d volersi approcciare ad una nuova avventura ed il club, accettata la volontà, vuole innescare un’asta internazionale. Su di lui c’è l’interessamento dei più grandi brand calcistici d’Europa: Real Madrid, Bayern Monaco e anche Juventus. Il punto di partenza è uno ed inevitabile: Sesko costa tanto. Anche 100 milioni, secondo il Lipsia. Ma la Juve, che sta programmando tante uscite, potrebbe pure partecipare all’asta ed avvicinarsi alla cifra. Vedremo. Intanto, sempre parlando di calciomercato della Juventus, occhi bene aperti: c’è una voce grossa che sta circolando su una mossa che Giuntoli avrebbe in mente <<<