Il Fenerbahçe chiude per Semedo e punta anche Bissouma

Il club turco ha chiuso per il terzino portoghese, accostato alla Juventus, e ha messo gli occhi anche sul centrocampista del Tottenham.

Il Fenerbahçe sfida la Juventus sul mercato. Il club turco, che negli scorsi giorni, tra gli altri, si è mostrato interessato anche al centrocampista bianconero Douglas Luiz, nella giornata di ieri ha portato a termine ufficialmente l’ingaggio a parametro zero di Nelson Semedo, terzino portoghese appena svincolatosi dal Wolverhampton. Il classe 1993, con un passato al Barcellona, era finito anche nei radar della Juventus come possibile idea dei bianconeri per un’alternativa low-cost sulla fascia destra, ma ha infine optato per il Fenerbahçe.

Bissouma nel mirino, pronti 15 milioni

Nel frattempo il club turco, allenato da José Mourinho, ha messo gli occhi anche su un altro obiettivo della Juventus: si tratta nello specifico di Yves Bissouma, centrocampista maliano del Tottenham. La squadra di Istanbul sarebbe in procinto di avviare i contatti con i londinesi, e l’offerta si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Il classe 1996 è anche nella lunga lista di opzioni per il centrocampo del direttore generale bianconero Damien Comolli, ma in ogni caso non rappresenta assolutamente una priorità, dal momento che è extracomunitario e il suo eventuale acquisto andrebbe a occupare l’ultimo slot disponibile per la Juventus, operazione che evidentemente per i bianconeri non vale la pena fare.