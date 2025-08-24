Calciomercato Juve, Facundo Gonzalez dice addio ma rimane in Serie A

Facundo Gonzalez, difensore della Juventus, sta per lasciare Torino ma rimane comunque in Serie A. Ecco il club interessato all'uruguaiano

Il futuro di Facundo Gonzalez è lontano dalla Vecchia Signora, ma non dalla Serie A. Il difensore della Juventus, infatti, è pronto per una nuova avventura in Italia, con il Cagliari. Il club sardo è in pole position per acquistare l’uruguaiano, arrivato nel Belpaese nel 2023 dal Valencia.

Dopo una serie di prestiti, prima alla Sampdoria e poi al Feyenoord, non è mai riuscito a ritagliarsi un posto nella rosa di Igor Tudor. Tuttavia, il club bianconero è orientato a trovare una sistemazione -nuovamente in prestito- per garantirgli minuti e crescita.