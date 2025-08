Fabrizio Romano: “La Juventus ci ha provato per Adeyemi ma..”

Il giornalista ed esperto di mercato ha parlato del calciatore obiettivo della Juventus già nella scorsa sessione di mercato

La Juventus si trova in Germania per la seconda parte della preparazione: come lo scorso anno, i bianconeri sono ospiti del quartier generale dell’Adidas, dove continueranno a preparare l’inizio della prossima stagione. Mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza sta lavorando sul mercato, per regalare a Tudor la migliore squadra possibile per il prossimo anno.

Obiettivi in stand by

Uno degli obiettivi dei bianconeri è il calciatore del Borussia Dortmund Kamim Adeyemi, del quale ha parlato il giornalista Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube: “Napoli e Juventus ci hanno già provato nei mesi scorsi. In generale per tutti i club italiani è importante capire che ad oggi, da quanto mi dicono, Adeyemi vorrebbe restare al Borussia Dortmund. Il suo desiderio di continuare in Germania e di fare una stagione importante lì. Quindi il giocatore, pur avendo cambiato agenti ni mesi scorsi e preso questa nuova agenzia RUF da poco, non risulta che stia spingendo per andar via. Di solito quando si firma con nuova agenzia è per cambiare squadra, ma in questo caso il calciatore non avrebbe optato per questa scelta. Quindi giusto per completezza, almeno ad oggi, questo è il discorso. Se poi domani o che sia l’Inter, la Juventus, il Napoli, il Milan, chiunque chiamerà per Adeyemi, saremo qui per dirvelo. Però ad oggi per completezza di informazione diciamo che il calciatore dovrebbe restare in Germania”.