Fabrizio Biasin svela il futuro di Dusan Vlahovic
Riccardo Focolari
Torino
13 Agosto, 13:37
Fabrizio Biasin
Alla Juventus, chiaro, non basta cedere: serve farlo senza mettere a bilancio una minusvalenza: il punto su Vlahovic

In un editoriale su TMW, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic. “Le offerte? Per ora niente di concreto” scrive, aggiungendo che non sarebbe da escludere un epilogo quasi impensabile: il serbo che resta alla Juve fino alla scadenza. La sensazione, dice Biasin, è che negli ultimi giorni di mercato — quelli caldi, dove tutto può succedere — una sistemazione salterà fuori.

Vlahovic può restare alla Juventus

Ma oggi, silenzio totale. Nessun contatto in grado di muovere davvero le acque. Il Milan? Resta una possibilità. Forse la più credibile, ma con un problema grande come lo Stadium: trovare l’incastro economico giusto. Perché alla Juventus, chiaro, non basta cedere: serve farlo senza mettere a bilancio una minusvalenza. E questo, di questi tempi, è tutt’altro che facile.

