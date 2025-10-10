ESCLUSIVA / Maignan alla Juventus, annuncio clamoroso poco fa

Il calciomercato della Juventus continua ad essere al centro delle voci e delle indiscrezioni. Da qualche ora si vocifera qualcosa si grosso su Maignan

Nuovi aggiornamenti riguardanti la Juventus rendono bene l’idea di come il calciomercato dei bianconeri potrebbe prendere piede nell’arco di poco tempo. E lo diciamo nel senso letterale della cosa: Comolli e Modesto sono già al lavoro. E le idee sono chiarissime.

Calciomercato Juventus, indiscrezioni su Maignan

La Juventus deve tornare a fare la Juve. E in tema di mercato le cose che potrebbero succedere sono diverse. In questo senso, tutto lascia pensare a delle sorprese che sarebbero dietro l’angolo. Per mesi s’è parlato di un possibile approdo di Donnarumma a Torino. Era una balla. E noi di Juvenews.eu lo abbiamo sempre detto e sempre scritto. Allo stesso tempo, ora si sta parlando di un altro numero uno assoluto. Maignan.

Il calciatore è in scadenza di contratto con il Milan. E secondo quelle che sono le indiscrezioni che filtrano, il rinnovo sembra lontano. Anche per questo motivo in molti dicono che la Juve potrebbe bussare alla sua porta. Ma lui, che direbbe? Abbiamo indagato.

Secondo quelle che sono le nostre indiscrezioni, secondo quel che Juvenews.eu può raccontarvi, il calciatore non direbbe di no. Ossia, a fronte di una eventuale offerta della Juve, Mike prenderebbe seriamente in considerazione l’idea di un trasferimento a Torino. Il resto, per adesso, sono voci. E chiacchiere. Ma noi possiamo dirvi che questa possibilità è realistica. E come. Non resta altro da fare che attendere.