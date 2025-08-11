ESCLUSIVA | La Juventus punta su un grosso ritorno - JuveNews.eu
ESCLUSIVA | La Juventus punta su un grosso ritorno

11 Agosto, 16:27
Tutto quello che c'è da sapere su una mossa di calciomercato che la Juventus starebbe seriamente prendendo in considerazione

Un nome che torna a girare dalle parti della Continassa. Juvenews.eu ve lo svela in esclusiva assoluta. La Juventus sta valutando il ritorno di Renato Veiga, difensore oggi al Chelsea ma con un passato recente in bianconero. Un’operazione che – almeno sulla carta – non sarebbe immediata, ma che può accendersi in fretta.

Calciomercato Juventus, occhio alle prossime mosse

La condizione è chiara: se dovesse partire un centrale, ad esempio Lloyd Kelly, la dirigenza si muoverebbe subito per un sostituto. Niente follie sul mercato, l’idea sarebbe quella di puntare su un prestito secco, un colpo rapido e senza troppi rischi. Veiga, intanto, è un profilo che piace e non poco. Giocatore duttile, già conosce l’ambiente, e questo per Tudor sarebbe un vantaggio enorme. Sullo sfondo, però, c’è anche la concorrenza dell’Atletico Madrid, che si è informato nelle ultime ore. Situazione da monitorare giorno per giorno: la Juve resta alla finestra, pronta a muoversi se il domino delle uscite dovesse scattare.

