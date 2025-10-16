ESCLUSIVA – Juventus da urlo: sogna un colpo da paura dalla Roma!

Nuove indiscrezioni riguardanti la Juventus ci dicono qualcosa di molto chiaro rispetto a quello che potrebbe succedere sul mercato

La Juventus sta continuando a lavorare a testa bassa in campo e fuori. E se Tudor ha dato una “sveglia” alla squadra, ora qualcosa di importante serve anche fuori dal campo. In questo senso, le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto ci dicono che il calciomercato potrebbe regalare qualcosa di davvero molto interessante.

Juventus all’opera tra Vlahovic ed un sogno di mercato…

Una delle prime cose da capire è chi farà o meno parte del progetto bianconero il prossimo anno. E anche su questo, le novità non mancheranno. Basti pensare che su Vlahovic è possibile un colpo di scena che potrebbe portare al rinnovo. Sembra folle, ma in realtà non lo è poi tanto, visto che il ragazzo a Torino resterebbe. Certo, manca quella sciocchezza legata al suo stipendio, ma questo si vedrà. Di fatto, nel frattempo, la Juve sta preparando la lista della spesa. In cima, ci sarebbe un top player della Roma.

Secondo quanto Juvenews.eu può svelarvi in esclusiva, nonostante le buone prestazioni di Di Gregorio, la Juve starebbe valutando un assalto a Svilar. Considerato dagli addetti ai lavori e non solo il miglior portiere in Serie A, potrebbe rappresentare per la Juve il salto di qualità definitivo. Quello che si poteva tentare con Donnarumma e che poi è andato a monte. Costa tanti soldi? Sì, è vero. Ma la Juventus non avrebbe problemi ad investire su un prospetto così importante. E secondo noi la Roma non avrebbe troppe difficoltà a cederlo a cifre importanti, visto che rappresenterebbe una pesante plusvalenza. Quello che succederà lo staremo a vedere, ma faremo bene – tutti – a tenere gli occhi bene aperti.