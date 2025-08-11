ESCLUSIVA – Juventus, c’è un giocatore che vuole tornare!

Nuovi aggiornamenti di calciomercato raccontano di come un calciatore stia spingendo per tornare alla Juventus

Reduce da una seconda parte di stagione in prestito alla Juventus, Renato Veiga potrebbe tornare a far parlare di sé sul mercato bianconero. Il difensore centrale portoghese, classe 2003, di proprietà del Chelsea e già nel giro della nazionale, non avrebbe nascosto il desiderio di rimettere la maglia della Juve.

Calciomercato Juventus, novità niente male: il punto

Secondo quanto riportato in esclusiva dalla nostra redazione, a Torino ci sarebbe interesse concreto a riportarlo alla Continassa. Il nodo, però, resta il prezzo: i Blues avrebbero messo sul tavolo una richiesta da 30 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Una cifra che la Juventus, ad oggi, non sembrerebbe intenzionata a spendere.

La situazione resta in evoluzione: nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità, con le parti pronte a capire se ci sarà spazio per un’apertura o per formule alternative. Per ora, l’unica certezza è che Veiga guarda a Torino… e lo fa con un occhio decisamente interessato.