Mercato Juve / Pogba rischia, paura per Di Maria! Gira una voce…

Più passano i giorni, più si esauriscono i dubbi. L’affare Pogba è stato un totale fallimento per la Juventus . Cavallo di ritorno con tantissime aspettative, il centrocampista francese si è rivelato di fatto un acquisto inutile per la squadra bianconera. I ripetuti infortuni, infatti, lo stanno tenendo fuori per tutta la stagione, con un misero bottino di appena trenta minuti in campo con la squadra di Allegri . Un disastro totale, che lascia tanto amaro in bocca tra tutti i tifosi. Ma cosa bisogna aspettarsi per il finale di stagione e per il futuro?

Inutile girarci intorno: nulla di positivo. Le voci che arrivano riguardo il nuovo infortunio non lasciano affatto ben sperare in casa Juve. Di fatto Pogba potrebbe tornare disponibile a metà aprile, quando rimarrà circa un mese e mezzo di stagione. Potrebbe tornare quindi per il rush finale, a meno che non subentrino nuovi problemi, ipotesi tutt'altro che remota vedendo l'andamento stagionale. Un problema non da poco per Allegri e per la dirigenza, appesantita dall'importante stipendio garantito al francese. Per questo non sono da escludere sorprese in estate, ma di questo si parlerà più avanti.